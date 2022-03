Libri, La perfetta leadership secondo Flaminia Fazi

Il termine leadership proviene dall’inglese antico lithan, che significa “andare”. Secondo il dizionario inglese Merriam-Webster, leadership vuol dire “guidare in una direzione, in particolare precedendo”. Un’altra definizione è “la capacità di dirigere operazioni, attività o comportamenti”. In italiano viene descritta dalla Treccani come “funzione e attività di guida, sia con riferimento a individui o organi collegiali in quanto dirigano un gruppo o un’impresa, sia, in senso politico-sociale, con riferimento a un partito o a uno Stato”.

Libri: "La perfetta leadership. Remastered"

Il concetto di leadership ha una sua complessità, che deriva sia dalle evoluzioni sociali nel corso della storia sia dai significati adottati nei secoli. Su tutto questo riflette Flaminia Fazi, pioniera del coaching in Italia avendo fondato nel 2000 la società U2Coach, nel libro La perfetta leadership. Remastered, appena pubblicato da Mind Edizioni.

Libri: dal carisma alla leadership, passando per l'egemonia

La leadership è stata inizialmente associata al carisma di una persona o semplicemente alla sua capacità di aggregare l’impegno degli altri intorno a un obiettivo comune, considerandola quindi una dote innata che si poteva perfezionare e rafforzare. Ai tempi dei grandi condottieri dell’Età antica si riteneva che fosse un talento particolare di cui erano dotati solo coloro che avevano “sangue blu” oppure persone straordinarie che agivano in condizioni particolari: leadership significava propriamente “egemonia”, cioè predominio di un singolo soggetto sugli altri. Sebbene sia ancora molto radicata l’idea della leadership come talento innato, l’evoluzione della società e delle organizzazioni ha moltiplicato il numero di posizioni che richiedono una sua espressione e ciò ha portato alla considerazione che la leadership si possa apprendere e che sia la somma di attitudini e capacità tali da far riconoscere, all’interno di un gruppo, a quale persona affidare la guida di un progetto.

Libri, la democratizzazione della leadership

Nell’ultimo secolo ha avuto luogo una sorta di processo di “democratizzazione” della leadership, a lungo identificata con il potere e l’autorità. Oggi è invece più attuale l'idea che la leadership sia influenza e che si possa identificare in una felice combinazione di attitudini, capacità ed esperienza tali da rendere possibile, all’interno di un gruppo, il riconoscimento della persona cui affidare la guida di un progetto. Si assiste così a una sua maggiore distribuzione in settori e livelli diversi, in cui ognuno ha rispetto per il ruolo dell’altro e osserva le regole non scritte di una specie di “galateo della leadership”, in grado di garantire che non vengano meno l’ordine e l’organizzazione di cui i leader restano i responsabili.

Libri, tutte le sfaccettature della perfetta leadership

Da condottiero, il leader si è trasformato in una figura che accompagna lo sviluppo personale e professionale, e che si mette al servizio della vision e dei suoi collaboratori. La leadership si esprime in tutte le sue sfaccettature prevalentemente all’interno di un contesto organizzativo, nel quale si agisce in funzione di un ruolo e in interconnessione con altre persone. Grazie alla necessità da parte delle organizzazioni di individuare con la maggior precisione possibile le persone più capaci di sviluppare ed esprimere la leadership, sono stati identificati modelli di competenze che ne descrivono i tratti e le modalità di espressione.

Libri, La perfetta leadership e il metodo LeaderGym



Nel suo libro Flaminia Fazi ne esamina alcuni per approfondire meglio i suoi contorni e gli aspetti rilevanti, perché non c’è leadership senza un contesto sociale all’interno del quale possa essere espressa. Ogni leader coltiva in sé quelle qualità che lo fanno diventare un punto di riferimento per gli altri e la perfetta leadership genera altra leadership. La declinazione del concetto viene fatta attraverso il metodo LeaderGym®, “la palestra del eprfetto leader”.

Libri, La perfetta leadership, prefazione di Robert Dilts

Nella prefazione Robert Dilts, il guru californiano autore del celebre Visionary leadership, sottolinea che “il leader perfetto è colui che sa scegliere l'approccio giusto al momento giusto. Ciò comporta la presa in considerazione di fattori chiave come il contesto in cui opera il leader, le persone con cui interagisce e la missione e la visione per cui si sta lavorando.”



