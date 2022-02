Licei occupati a Milano, effetto domino: "Chiediamo spazi"

Licei occupati a Milano: si sta verificando il preannunciato effetto domino. Se il primo istituto ad essere occupato era stato il liceo classico Manzoni, già il 10 gennaio, lunedì 7 febbraio è stata la volta del liceo classico Carducci, al quale ha fatto seguito 24 ore dopo il liceo scientifico Vittorio Veneto. Non è tutto: al liceo artistico Boccioni ed al Russell ci sono stati cortei ed assemblee.

Licei occupati a Milano, gli studenti chiedono più spazi

Come ricostruisce il quotidiano Il Giorno, diversi i motivi alla base della mobilitazione. Ma tutti gli studenti chiedono maggiori spazi, sia dal punto di vista fisico che con l'istituzione di sportelli psicologici. E' l'onda lunga della protesta anti Dad. I liceali del Carducci hanno denunciato che il 76% di loro soffre di attacchi di panico prima dell’interrogazione. Per gli studenti del Vittorio Veneto il 39,9% dei liceali soffre "molto" d’ansia da scuola; Dad e Did hanno "condizionato" la relazione con gli altri. Circa il 65% riporta un calo di interesse e motivazione, avverte stress psicologico e problemi di concentrazione, depressione, apatia ed esasperazione.

"Prima dell’ultimo decreto stavamo sempre dietro i banchi, era un problema persino andare in bagno – denunciano gli studenti del Vittorio Veneto –. Ci hanno tolto le macchinette e tutto il resto. Chiediamo socialità e denunciamo le condizioni scolastiche estremamente limitanti che viviamo tutti i giorni".

L'occupazione del Vittorio Veneto da martedì

Gli studenti hanno preso possesso della scuola all'inizio delle lezioni di martedì 8 febbraio dando vita ad assemblee e collettivi tematici all'interno delle aule. Dalle finestre della scuola sventola lo striscione "VV occupato!" nelle classi si discute della "situazione tra Ucraina e Russia" e di "energia nucleare", si svolgono cineforum, lezioni d'inglese, tornei di ping pong e si parla di musica, lettura dei tarocchi e dell'esperienza dell'anno all'estero.

Milano, liceo Carducci occupato: tensione in mattinata

Al Carducci occupato da lunedì 7 febbraio martedì mattina momenti di tensione con il dirigente scolastico Andrea Di Mario che non ha consentito l'accesso nella scuola degli ospiti esterni che avrebbero dovuto partecipare agli incontri previsti dagli studenti.