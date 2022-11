Licenziata dal Conad per un post su facebook: i giudici la fanno reintegrare

Aveva esternato su Facebook giudizi poco lusinghieri sul Conad in cui lavorava e per questo era stata licenziata dal supermercato. Ora Elvira Zanchi dovrà invece essere reintegrata. E riceverà pure un risarcimento. E' la decisione del giudice Raffaele Lapenta della Corte d'Appello di Brescia in merito alla vicenda sindacale che ha avuto come teatro il supermercato di Curno, nella Bergamasca. La 47enne, come scrive una nota della Cisl, si era permessa di "esprimere un parere personale in un social". Licenziata a luglio 2020, era stata già reintegrata a marzo 2021. Ora la conferma in Appello, dove è stata respinta la richiesta di Mgs, la società che gestisce l'insegna Conad a Curno. Zanchi ha diritto "di esporre le proprie idee proprio in virtù della sua carica". Non è infatti solo dipendente part-time, ma anche delegata Cisl

Licenziata dal Conad: anche procedimenti disciplinari nei confronti della donna

La donna era stata soggetto anche di procedimenti disciplinari, prima del post che le era inizialmente costato il posto di lavoro. Per il giudice la donna ha esercitato "una legittima espressione del diritto di critica costituzionalmente tutelato dall'art. 21 della Costituzione". Il provvedimento del Tribunale di Bergamo ha trovato dunque conferma sia per quanto riguarda il reintegro, sia per quanto riguarda il risarcimento.