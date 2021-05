Lidl, code per accaparrarsi le sneakers colorate

Sono di nuovi disponibili nei supermercati Lidl le sneakers colorate andate a ruba mesi fa. Ancora una volta in alcuni centri della catena sono state prese d'assalto. Diventate un vero e proprio fenomeno di costume, nonostante siano vendute al prezzo di 12,99 euro in tutti gli oltre 680 punti vendita Lidl in Italia, c'è chi ha tentato di venderle online a prezzi decisamente superiori. I social si sono già popolati di foto di utenti che ne immortalano l'acquisto, ma la corsa all'acquisto fa storcere il naso a molti.