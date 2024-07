Lido, Suzzani, Cozzi, Argelati... quando riaprono le piscine milanesi?

Lido, Suzzani, Cozzi, Argelati... Milano, quando riaprono le piscine?

"Il Lido è oggetto di lavori" di riqualificazione "e i tempi si sono allungati per le bonifiche, con la fine prevista entro fine del 2026. L'operatore si è impegnato a valutare se sia possibile aprire qualche parte del centro un po' prima della fine del 2026 ma questo ovviamente deve avvenire in sicurezza totale". Così in commissione l'assessora allo Sport del Comune Martina Riva ha iniziato la sua rassegna sulle tante piscine milanesi chiuse anche questa estate.

Riva: "Piscine, temi infiniti. Beni vincolati e non solo"

Su questi impianti "i temi sono infiniti - prosegue l'assessora -. C'é anche quello legato al bene vincolato, che dobbiamo rispettare, ma vi assicuro che queste normative non sono banali e lo sappiamo noi che ormai abbiamo vincolati, l'Arena, il Vigorelli, il Lido, la piscina Scarioni, la Argelati e San Siro, novità di qualche mese fa, figuriamoci quindi per il privato".

Cozzi, tubo rotto. Argelati: nessun progetto all'orizzonte

Funzionanti ci sono questa estate la Romano, la Cardellino e la Sant'Abbondio. Ben di più quelle chiuse. La piscina Suzzani "purtroppo è ancora chiusa per i lavori e lo sarà fino a primavera del 2025". Alla piscina Cozzi si è rotto un tubo ed è stata chiusa per fare una riparazione complicata dal punto di vista tecnico. Fine degli interventi prevista entro luglio. Tempi molto più lunghi per la Argelati, chiusa perché insicura. E su cui non è ancora arrivata al Comune nessuna proposta formale di progetto per la gestione. "Non credo che la apriremo entro la fine del mandato, i tempi del partenariato pubblico privato sono" lunghi, ha osservato Riva. Chiuso anche il centro Saini, consegnato all'Università Statale.