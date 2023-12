"Life Christmas" di A2A: l'albero di Natale sostenibile illuminerà Milano

In occasione delle prossime Feste, A2A contribuirà a illuminare le strade con un’installazione natalizia, nell’ambito della quarta edizione del “Natale degli Alberi” promossa dal Comune di Milano. Si chiama “Life Christmas” l’albero con cui la Life Company sarà presente in Corso Garibaldi: una struttura leggera, con elementi verticali che vogliono richiamare le pale eoliche e ricordare l’impegno del Gruppo per contribuire alla transizione energetica del Paese.

L’installazione sarà presente all’altezza del civico 123 di Corso Garibaldi

Le eliche dell’albero – che raggiungerà i 7 metri di altezza e avrà un puntale a forma di stella/quadrifoglio, simbolo di speranza e fortuna – sono state pensate proprio per cercare di ridurre quanto più possibile il consumo di energia. Per questo, saranno sempre illuminate da lampadine a basso impatto energetico, che cambieranno di intensità a seconda delle condizioni atmosferiche e del relativo movimento generato dalle stesse: maggiore sarà l’azione del vento, maggiore sarà l’intensità della luce che ne scaturirà. L’installazione sarà presente all’altezza del civico 123 di Corso Garibaldi, all’angolo con Via Marsala, dal 6 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024.