Limiti alle moto in Area B, Salvini: “Altra pessima notizia per la Milano"

Botta e risposta tra il Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti Matteo Salvini e l’amministrazione comunale di Milano sulle norme che limiteranno l’ingresso in Area B a determinate categorie di moto a partire dall’ottobre 2025.

Censi: "I calendari di divieto di circolazione sono noti dal 2018"

Interrogata sul tema dalla consigliera comunale e eurodeputata della Lega di Salvini, Silvia Sardone, la titolare dell’assessorato alla Mobilità del comune di Milano Arianna Censi ha dichiarato che non ci saranno ulteriori deroghe allo slittamento dall’1 ottobre 2024 alla stessa data del prossimo anno per l’entrata in vigore della limitazione, prevista per i motori due tempi Euro 2 e per i quattro tempi Euro 0 e 1. Censi ha ribadito che "la disciplina viabilistica delle Ztl Area B e Area C e i relativi calendari dei divieti di circolazione sono noti dal 2018" e che una proroga di un anno, a suo avviso, è già stata più che sufficiente.

Salvini: "Un'altra pessima notizia per Milano"

Salvini ha duramente contestato la scelta dell’assessore. "Nessun posticipo ai divieti di ingresso per le moto a Milano previsti per ottobre 2025”, si legge in una nota diffusa dal leader del Carroccio. Che ha affondato contro la giunta guidata da Beppe Sala: “Un'altra pessima notizia per la città, dopo la brutta figura rimediata per San Siro e la finale Champions 2027. Chi vive e lavora a Milano merita più concretezza e meno ideologia".

Sardone: "La nostra battaglia contro le follie green continua"

Sardone, tra gli esponenti della Lega più attivi nel criticare le mosse della giunta Sala sulla mobilità, ha annunciato che "la nostra battaglia anti-follie green del Comune di Milano non si ferma certo qui. Pd e compagni si mettano in testa che a Milano non si può girare solo in bici, perché non tutti abitano in centro e i mezzi pubblici non raggiungono ogni quartiere”. L’eurodeputata leghista ha parlato di una “guerra alle moto” da parte del comune.

Il calendario dei divieti

I primi divieti successivi a quelli del 2025 scatteranno dall'1 ottobre 2028 per le moto a benzina a quattro tempi Euro 3; si procederà invece all'1 ottobre 2030 per il due tempi Euro 4 benzina e il gasolio di classe Euro 4 e Euro 5. Non sono previste, ad ora, limitazioni per le moto a GPL, metano, bifuel, ibride ed elettriche, così come per i due tempi Euro 5, benzina quattro tempi Euro 4 ed Euro 5. E da qua in avanti la questione della mobilità è destinata a diventare sempre più cruciale sul fronte politico. Anche in vista delle elezioni comunali che si svolgeranno tra due anni.