Linea d’Ombra, unico talk show in cui ospiti e conduttori usano la mascherina

Parla la direttrice News dell’emittente e conduttrice del programma Adriana Santacroce: ‘Abbiamo uno studio che rispetta tutti i protocolli: aerazione da fuori, ricambio aria, soffitti alti, grandi distanze tra gli ospiti e gel dovunque. Al contempo vogliamo dare un messaggio forte e chiaro a chi ci guarda: per evitare il contagio la mascherina è indispensabile e va sempre indossata. La scelta è stata totalmente condivisa anche dal prof. Pregliasco che, collegato da casa, ha indossato la sua chirurgica. Durante la prima puntata ‘mascherata’ è arrivato qualche messaggio di contrarietà, ora il pubblico si è abituato e ci segue senza protestare’.

La nuova versione del format, lunedì e venerdì in prima serata, prevede anche la riduzione del numero degli ospiti: due alla volta e il resto via skype. L’obiettivo è sempre lo stesso: informare su cosa succede in questo periodo difficile e dare al pubblico la possibilità di porre domande ai tanti ospiti illustri presenti anche in maniera virtuale.