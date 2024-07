Linea ferroviaria Milano-Mortara: presentata la mozione per il potenziamento

Potenziamento della linea ferroviaria Milano-Mortara: presentata mozione per il raddoppio della tratta

I consiglieri regionali della Lega, Andrea Sala e Silvia Scurati, hanno presentato una mozione che mira a potenziare la linea ferroviaria Milano-Mortara. Il progetto prevede il raddoppio della tratta Albairate-Abbiategrasso e la progettazione esecutiva del raddoppio fino a Mortara, nella Lomellina.

Surati e Andrea Sala (Lega): "Tratta cruciale per i pendolari, raddoppio necessario"

"Con questa mozione vogliamo impegnare la giunta Fontana a richiedere le risorse necessarie per il raddoppio ferroviario tra Albairate e Abbiategrasso e a promuovere, in collaborazione con il Governo, la progettazione e il completamento dell'intera linea fino a Mortara", hanno dichiarato Andrea Sala, membro della Commissione ‘Territorio, Infrastrutture e Mobilità’, e Silvia Scurati, vicepresidente della Commissione ‘Attività Produttive’ di Regione Lombardia. Sala e Scurati hanno sottolineato l'importanza della linea ferroviaria Milano-Mortara per i pendolari, descrivendola come un'infrastruttura cruciale per il trasporto pubblico regionale. "Con questo testo vogliamo compiere un passo significativo per migliorare la connettività e il trasporto pubblico nella nostra regione", hanno affermato.

Progetto già pronto, mancano le risorse

Il progetto esecutivo per il raddoppio della tratta tra Albairate e Abbiategrasso è già pronto. Ora, secondo i consiglieri, è essenziale trovare le risorse necessarie per avviare la progettazione esecutiva della tratta fino a Mortara, passando per Vigevano.

Collaborazione con il Governo e RFI

I consiglieri hanno espresso la loro volontà di collaborare strettamente con il Governo e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per accelerare il processo. "Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha recentemente sottolineato l'importanza di questa azione per la competitività e lo sviluppo del nostro territorio", hanno aggiunto. "Con questa richiesta, siamo certi di avvicinarci alla risoluzione del problema e di proiettare finalmente il quadrante sud-occidentale milanese, lomellino e pavese in linea con le esigenze di una metropoli come Milano", hanno concluso Sala e Scurati.