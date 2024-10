Linea sospesa tra Saronno e Milano Cadorna: completato il ripristino

Poco prima dell'1 di questa mattina, a seguito del passaggio del treno 802 partito da Garbagnate Milanese alle 00.33 e diretto a Milano Cadorna, si è verificato un guasto alla linea di trazione elettrica nelle stazioni di Garbagnate Milanese e Milano Bovisa. Le cause sono in fase di accertamento. Per consentire i lavori di ripristino da parte dei tecnici di FERROVIENORD, che sono intervenuti immediatamente, è stato necessario sospendere la circolazione tra Saronno e Milano Cadorna. Gli interventi di ripristino, complicati dalle avverse condizioni meteorologiche, sono stati completati alle ore 7.55.