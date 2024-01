Lissone: incidente in motorino, morto ragazzo 16enne

E’ morto Riccardo Vinci, il ragazzo 16enne che era stato coinvolto in un incidente stradale a Lissone, in Brianza. Il giovane era finito in ospedale dopo lo schianto tra il suo motorino e una utilitaria guidata da un 70enne.

Incidente in motorino, riportarte gravi lesioni dopo la caduta

Alla base del sinistro - secondo quanto riporta Notizie.it - ci potrebbe essere una precedenza non rispettata: il giovane è caduto sull'asfalto e ha riportato delle gravi lesioni. I medici del 118 lo hanno trasferito in ospedale, ma le sue condizioni di salute sono sembrate da subito critiche e purtroppo alla fine non c'è stato nulla da fare: il corpo del giovane non ha retto.