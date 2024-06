Liste d'attesa, Fontana: in Lombardia non serve aggiustamento

In merito al piano contro le liste attesa, approvato in Consiglio dei ministri, che ha dato il via libera sia a un decreto legge sia a un disegno di legge "approfondirò la questione, dopodichè vedremo. Molti argomenti sono simili a quello che gia' noi facciamo, quindi, non c'e' bisogno di fare nessun tipo di aggiustamento. Noi facciamo gia' molte cose". A dirlo è stato Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, a margine della presentazione bando "Bed to Bench the way to innovation".

Europa, Fontana: può essere utile per i territori, ma no solo a regole

"Crediamo che l'Europa possa diventare qualcosa di molto utile per i nostri territori, a condizione che non sia solo quello che è oggi, una dispensatrice di regole, una dispensatrice di divieti, una dispensatrice di qualcosa che rende più difficile la nostra vita", ha sottolineato Fontana nel corso di un evento della Lega a Milano per le Europee.