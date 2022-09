Liste Pd, Sala: "Maran meritava attenzioni, ma Milano è rappresentata"

"Probabilmente Maran meritava attenzioni. Rimane il fatto che è difficile per me dare un giudizio perché è il PD e le decisioni vengono prese centralmente. Mi dispiace per Maran ma non sono convinto che non si sia dato spazio a Milano": così il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione in piazza del Duomo della Fan Zone di FIBA EuroBasket 2022, a chi gli chiedeva se a suo parere ci sia stato poco spazio per i rappresentanti dell'amministrazione di Milano nelle liste del PD per le prossime elezioni, con riferimento in particolare l'esclusione dell'assessore alla Casa Pierfrancesco Maran.

Elezioni, Sala: "Per il Pd Milano ci sono Roggiani, Fiano, Mirabelli"

Sala ha sottolineato che tra i candidati ci sono ad esempio Silvia Roggiani "che è l'anima del PD milanese a livello organizzativo e ha avuto un'ampia riconoscibilità in questa campagna e altri come Emanuele Fiano e Franco Mirabelli. Poteva esserci di più? Certamente", ha detto ma "non sono convinto non si sia dato spazio a Milano".