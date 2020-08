Lite fra sudamericani a Milano, tre accoltellati



Una lite tra giovani sudamericani ha portato, la scorsa notte, a Milano, al ferimento di tre persone, nessuna delle quali sarebbe comunque in pericolo di vita. E' accaduto intorno all'1 in via Monfalcone, nella periferia Nord-Est della citta', non lontano da viale Palmanova.



Il 118 e' intervenuto insieme alla polizia e ha trasportato all'ospedale tre giovani, tutti sudamericani, di 20, 24 e 27 anni. Due sono stati portati alla clinica Citta' Studi e all'ospedale San Raffaele in codice verde, uno in codice giallo all'ospedale di Niguarda. Hanno tutti riportato ferite da arma bianca, anche profonde ma non penetranti.