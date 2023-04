Lite in casa, sfregia la compagna: arrestato

Una donna è stata aggredita a Milano dal proprio compagno durante una lite in casa, riportando una grave ferita da taglio a una guancia. L'uomo, un 48enne peruviano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato. E' accaduto lunedì in tarda serata, ma è stato riferito oggi.

Il ferimento è avvenuto in un appartamento in via Borsi, dove è intervenuto il 118 che ha portato la donna in codice rosso al Policlinico. Al momento non si conosce ancora la prognosi esatta, e quindi se lo sfregio sarà permanente. Secondo quanto riferito la donna sarebbe stata colpita con un coccio di bottiglia e a chiamare sarebbero stati dei vicini di casa. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato per lesioni aggravate