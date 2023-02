Lite per una mancata precedenza nel Milanese: lo accoltella sei volte

E' stato arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio il 55enne bloccato dai Carabinieri di Pioltello per aver accoltellato oggi un uomo di 52 anni a Carugate, al culmine di una lite per motivi di viabilità. La vittima, colpita da 6 fendenti (4 all'addome e 2 alla gamba) resta in ospedale in osservazione, non in pericolo di vita.

Carugate, la lite causata da una mancata precedenza alla rotonda

E' stata una mancata precedenza in ingresso a una rotonda a dar vita a innescare la lite. La vittima, un italiano di 52 anni, e' stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda di Milano. Al momento e' stato dichiarato non in pericolo di vita. L'aggressore, un 55enne incensurato, e' stato subito bloccato e messo in sicurezza dai militari ed e' al momento in caserma per accertamenti. E' stata trovata e sequestrata l'arma: un coltello a serramanico, con lama di circa 10 centimetri.