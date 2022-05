Lite per venti euro: uomo accoltellato sull'uscio di casa a Milano

Lite per venti euro: uomo accoltellato davanti a casa a Milano

Una lite per soldi. Pare per una somma di appena venti euro. E un uomo che è stato accoltellato al collo sull'uscio della propria abitazione. E' successo a Milano in piazza Gasparri nella serata di lunedì 23 maggio. L'aggredito è un 26enne cittadino cinese, l'aggressore si è dato alla fuga. E' stata la moglie dell'accoltellato a dare l'allarme, come riporta Milano Today: lo ha soccorso dopo averlo trovato riverso a terra sanguinante. Come ha spiegato la donna agli agenti di Polizia, mentre si trovavano in casa hanno sentito urlare: "Vieni fuori". Quindi l'aggressione, secondo la donna da parte della stessa persona con la quale il marito aveva litigato poco prima per un debito di venti euro

