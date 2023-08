Litigano per apprezzamento a una donna: accoltellato un 42enne

I carabinieri hanno identificato un uomo che ieri pomeriggio, a un distributore di benzina a Cassano d'Adda, nel Milanese, ha accoltellato un conoscente di 42 anni con il quale stava trascorrendo il giorno di Ferragosto.

I protagonisti, probabilmente alterati da alcol e altro, hanno piccoli precedenti

Secondo quanto hanno ricostruito i militari, i due, che erano in compagnia di altrettante donne, si sono fermati con le loro auto al distributore. Qui deve esser scappato al ferito un apprezzamento nei confronti di una delle amiche e ne è nata un lite che si è conclusa con una coltellata al costato del 42 enne. I protagonisti, probabilmente alterati da alcol e altro, hanno piccoli precedenti e il ferito è ora in condizioni gravi all'ospedale San Raffaele, mentre l'accoltellatore, che era scappato in auto, è accusato di tentato omicidio e i militari l'hanno già identificato. A dare l'allarme erano stati alcuni automobilisti.