Litigano per una precedenza, poi le coltellate. Arrestato 48enne marocchino

Una lite per una mancata precedenza, finita a coltellate, è costata l'arresto a un 48enne marocchino residente a Lentate sul Seveso, in Brianza. I fatti risalgono alla sera dello scorso 23 agosto, quando l'uomo, mentre era in sella a una bicicletta, ha litigato con un automobilista per motivi di traffico.

48enne trovato in stato di ebbrezza alcolica

La lite tra i due è poi degenerata violentemente in una reciproca aggressione fisica, nel corso della quale entrambi hanno estratto un coltello. L'automobilista si è poi allontanato, mentre il 48enne è rimasto ferito a terra dove è stato trovato dai carabinieri, in evidente stato di ebbrezza alcolica con accanto un coltello a serramanico con una lama di 22 centimetri.

L’uomo era in regime di affidamento in prova ai servizi sociali

I militari della stazione di Giussano, indagando sul caso, hanno scoperto che l'uomo era in regime di affidamento in prova ai servizi sociali e che, durante il regime alternativo di espiazione della pena, aveva più volte infranto le prescrizioni impostegli. A quel punto, l'ufficio di sorveglianza di Milano, tenuto conto della gravità dei fatti, considerato in particolare il porto abusivo di un coltello unitamente alla condizione di abituale ubriachezza molesta dell'affidato, ha sospeso la misura alternativa in esecuzione, sostituendola con l'arresto. E cos', terminate le formalità di rito, il 48enne è stato trasferito alla casa circondariale di Monza.