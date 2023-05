Litigano sul posto di lavoro: operaio accoltella un collega

Un 52enne guineano è stato accoltellato ieri sera, lunedì 15 maggio, a Milano da un collega di lavoro connazionale durante una discussione. E' successo intorno alle 22.45 in un impianto di manutenzione treni di via Ruccelai. La vittima ha riportato una ferita all'addome ed è stato trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda dove, dopo un intervento chirurgico, è ricoverato non in pericolo di vita.

Il presunto aggressore di 60 anni è stato denunciato in stato di liberta' per tentato omicidio

Ai Carabinieri ha raccontato di essere stato colpito con una coltellata da un collega 60enne gambiano, operaio la stessa ditta di pulizia di treni. Il presunto aggressore di 60 anni è stato denunciato in stato di libertà per tentato omicidio.