Lo scrittore Orhan Pamuk all'inaugurazione di BookCity Milano

Sarà lo scrittore turco Orhan Pamuk a inaugurare la XII edizione di BookCity Milano, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura che si terra' a Milano tra il 15 e il 19 novembre 2023; quest'anno il tema portante della manifestazione sara' Il tempo del sogno. Nato nel 1952 a Istanbul, Orhan Pamuk e' stato insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 2006 - primo turco a ricevere tale riconoscimento - ed e' tra i maggiori romanzieri turchi contemporanei. Tra le sue opere: Il castello bianco (Frassinelli, 1992, con il titolo di Roccalba, ed Einaudi, 2006), Il libro nero (Frassinelli, 1996, ed Einaudi, 2007), Il mio nome e' rosso (Einaudi, 2001), Neve (Einaudi, 2002), Il museo dell'innocenza (Einaudi, 2009), La donna dai capelli rossi (Einaudi, 2017), vincitore del Premio letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Le notti della peste (Einaudi, 2022).

Come da tradizione, Orhan Pamuk ricevera' il Sigillo della Citta' dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala nel corso della serata inaugurale, che si terra' mercoledi' 15 novembre 2023 e che sara' anticipata da alcuni incontri che avranno luogo nei due giorni precedenti.

BookCity, un calendario ricco di eventi

In attesa della manifestazione vera e propria, BCM23 continua ad accrescere il suo calendario con il ricco palinsesto di BookCity durante l'anno: il secondo appuntamento con La Lettura Intorno - BookCity tutto l'anno, il nuovo progetto di promozione della lettura nei quartieri milanesi ideato da BookCity Milano con Fondazione Cariplo, che tornera' dal 21 al 24 settembre per quattro giorni di letture ad alta voce e laboratori, incontri e presentazioni, passeggiate di quartiere e molto altro; e il quinto incontro del ciclo Parole in giardino, un'iniziativa di BookCity Milano in collaborazione con il magazine Gardenia, ideata per portare libri e letture ad alta voce in alcuni dei giardini e dei parchi piu' belli di Milano, che si terra' giovedi' 21 settembre alle 16.30 nel giardino del carcere di San Vittore, con un dialogo tra la direttrice di Gardenia Emanuela Rosa-Clot e la scrittrice Vivian Lamarque e letture dei lettori volontari del Patto di Milano per la lettura - Area Biblioteche del Comune di Milano.