Lo sfogo di Majorino sulle Regionali: "Abbiamo bisogno di voti, non veti"

In un post su Facebook, Pierfrancesco Majorino, parlamentare europeo del Pd, esprime quello che definisce "uno sfogo" sulle regionali. E sulla localizzazione dei voti.

Scrive: "Da milanese doc, cresciuto in "Porta Romana" (precisamente in quello spicchio stupendo di città che sta tra Piazza Medaglie d´Oro e Piazzale Lodi) dico che le regionali non si vincono lì. E neppure nel centro di Milano. E neppure (solo) nella città di Milano. Per questo i veti continui del terzo polo -ribaditi ogni giorno- verso i 5 stelle non mi convincono. Non tanto perchè sul piano squisitamente elettorale in Lombardia, alle ultime elezioni politiche, 5 stelle e terzo polo sono distanziati solo da due punti percentuali e c´è il turno unico - come alle elezioni politiche, in pratica - ma perchè noi abbiamo bisogno di andare in territori lontanissimi dove tanta gente ha smesso di votare. In altre parole: ma vogliamo ricordarci che ci sono pure gli ASTENUTI da riportare al voto santo cielo?".

Majorino: "Abbiamo bisogno di una squadra di donne e uomini che si consumino le suole"

Abbiamo bisogno di una squadra di donne e uomini che si consumino suole, di una candidatura forte che rappresenti tutte tutti (a me piacciono le primarie, come strumento per individuarla), e, ancora prima, di un nucleo di idee e proposte che indichino una prospettiva radicalmente diversa rispetto a Fontana e soci.(Io comincerei dal valore e dal rilancio della sanità pubblica e dal sostegno ai lavoratori autonomi in tempo di crisi, ma ovviamente c´è molto altro)E quindi il punto non è di dire di "no" a tizio o a caio - questo vale in ogni direzione - ma di cercare di costruire in pochissimo tempo (ne parlo da due anni delle regionali, quando mi davate del pazzo..) un progetto e un´alleanza forte e combattiva.E poi... chi ci sta ci sta. Abbiamo bisogno di recuperare voti, non veti".