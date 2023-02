Lo spoglio e i candidati: Majorino a casa, Salvini in via Bellerio

Clima di attesa al quartier generale di Pierfrancesco Majorino, allestito all'Ostello Bello Grande di via Lepetit a Milano, in zona Stazione Centrale e a poche centinaia di metri da Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia. Il candidato alla Presidenza della Regione sostenuto da centrosinistra e Movimento 5 Stelle per il momento seguirà lo scrutinio da casa, mentre al comitato sono già arrivati, tra gli altri, la deputata e segretaria del Pd Milano, Silvia Roggiani, l'assessore comunale Lamberto Bertolè e il consigliere regionale uscente e ricandidato nelle liste dei dem Pietro Bussolati.

Lo spoglio e i candidati: Salvini in via Bellerio con Calderoli e Fontana

Anche il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nella sede del partito a Milano in via Bellerio. Il vice premier attenderà qui lo spoglio delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio. In via Bellerio c'è anche, tra gli altri, il ministro agli Affari regionali e Autonomie Roberto Calderoli e il governatore lombardo Attilio Fontana.

Lo spoglio e i candidati: "Scetticismo nel comitato di Moratti"

E' attesa al comitato elettorale della candidata alle elezioni regionali in Lombardia, Letizia Moratti, allestito all'hotel dei Cavalieri di Milano, in centro città. L'ex vicepresidente della Regione Lombardia, candidata con una sua lista civica sostenuta dal Terzo Polo, sta assistendo allo spoglio nella sua abitazione, a poche centinaia di metri dal comitato, e dovrebbe arrivare all'hotel dei Cavalieri attorno alle 16.30. Il clima che si respira nel quartier generale della candidata è di "incredulità" e "scetticismo" per i primi exit poll, secondo i quali Moratti si attesterebbe in una forbice tra il 9 e il 15% e terza, dopo il governatore uscente, Attilio Fontana e il candidato del centrosinistra e M5S, Pierfrancesco Majorino.