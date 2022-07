Lo strano appello del Salone del Mobile pro-Draghi. Cui prodest?

Un appello per sostenere Draghi. Legittimo, quando si tratta di cittadini. Legittimo quando si tratta del Salone del Mobile di Milano? "Il Salone del Mobile la più importante manifestazione mondiale dedicata all'arredamento e al design, supporta con forza la stabilità di Governo ed esprime il massimo sostegno al Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi", ha detto Maria Porro, presidente della rassegna. "Aprire una crisi in una fase storica così delicata non solo metterebbe a rischio la solidità economica del Paese, ma creerebbe problemi alle imprese, ai lavoratori e a tutti gli italiani", ha spiegato Porro.

E chi l'ha detto che le aziende sono per Draghi e - dunque - contro la richiesta di Giorgia Meloni?

Ora, il Salone del Mobile è una manifestazione che è figlia FederlegnoArredo Eventi, che a sua volta è figlia di FederlegnoArredo, che è componente del sistema di Confindustria. Quindi, le aziende. E chi l'ha detto che le aziende sono per Draghi e - dunque - contro la richiesta di Giorgia Meloni? E per quale motivo schierare una associazione confindustriale contro una forza politica che potrebbe governare il Paese tra una manciata di mesi? E soprattutto: a quale fine? Forse che Draghi si convincerà a rimanere per le parole della pur bravissima Maria Porro? Ne dubitiamo, formulerà i suoi convincimenti su altre basi. Intanto il Salone è stato un successo, e questo è indubbio. Sul comunicato emesso in data odierna, chissà. Vedremo.