Lobby nera, la gip di Milano ha archiviato l'inchiesta su Fidanza e gli altri

La gip di Milano Alessandra Di Fazio ha archiviato nelle scorse settimane l'inchiesta, nata da un lavoro giornalistico di Fanpage, sulla presunta esistenza di una 'lobby nera' che avrebbe coinvolto esponenti di Fratelli d'Italia e anche della Lega. La giudice ha accolto la richiesta inoltrata dal pm Giovanni Polizzi in cui si sosteneva l'assenza di elementi per sostenere le accuse di finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio per cui era stata aperta l'indagine della guardia di finanza. Con questa decisione sono state archiviate le posizioni dell'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza, l'esponente della destra radicale milanese, Roberto Jonghi Lavarini, la consigliera comunale di FdI, Chiara Valcepina, l'eurodeputato leghista, Angelo Ciocca, e il consigliere regionale ex Carroccio Massimiliano Bastoni.