Locatelli a SDN: “Italia leader per la gestione delle disabilità"

Locatelli a Salute Direzione Nord: “Italia leader per la gestione delle disabilità”

Durante la XXIII edizione di “Salute Direzione Nord”, evento promosso da Fondazione Stelline e organizzato da Inrete – Relazioni istituzionali e Comunicazione, ospitato presso il Belvedere 39° di Palazzo Lombardia lunedì 24 giugno, il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha dichiarato: “Dobbiamo passare da un sistema assistenzialista a uno che valorizzi i talenti”. L’evento ha ricevuto il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano. Il ministro Locatelli ha sottolineato come l’Italia stia assumendo un ruolo di guida nel campo della disabilità, forse come mai prima d’ora. Parlando del prossimo appuntamento tematico del G7, previsto dal 14 al 16 ottobre in Umbria, ha espresso entusiasmo per il fatto che, per la prima volta, si discuterà di disabilità e inclusione, mettendo al centro le persone. “Non si è mai avuta una spinta così forte per mettere al centro la persona“, ha affermato. “Come Italia, vogliamo continuare a essere leader, portando avanti la riforma della disabilità nel nostro Paese”.

Locatelli: “Disabilità, tema che deve diventare centrale per tutti”

Locatelli ha inoltre evidenziato la necessità di una direzione unitaria nelle istituzioni per promuovere l’accessibilità universale, il progetto di vita e il diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita sociale, civile e politica. “Dobbiamo sostenere queste posizioni reciprocamente se vogliamo essere efficaci nel promuovere un tema che deve diventare centrale per tutti”, ha aggiunto. Durante l’evento, il ministro ha detto che “l’Italia sta dando un traino importante, forse come non era mai successo prima”, ha ribadito Locatelli, evidenziando l’importanza di passare da un sistema assistenziale a uno che valorizzi i talenti. Dal 14 al 16 ottobre, il G7 in Umbria affronterà per la prima volta il tema della disabilità, dell’inclusione e delle persone, un passo significativo per mettere al centro la persona e per continuare a essere un modello trainante, portando avanti la riforma della disabilità in Italia.

La 23esima edizione di Salute Direzione Nord

La 23esima edizione di Salute Direzione Nord ha visto la partecipazione complessivamente di oltre 60 ospiti nell’arco della giornata, compresi i ministri Andrea Abodi, Giuseppe Valditara, Orazio Schillaci, il governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana ed il presidente di Aifa Robert Nisticò. Tema della 23esima edizione: “La Ricerca è la vera Sostenibilità”. La manifestazione, promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata da Inrete – Relazioni istituzionali e Comunicazione è stata ospitata presso il Belvedere 39° di Palazzo Lombardia a Milano.