Lodi: fa la spesa senza pagare, poi aggredisce i lavoratori con una mazza

Fa la spesa e cerca di uscire dal supermercato senza pagare. Ma i dipendenti gli impediscono di portare fuori la merce. Allora lui se ne va ma rientra poco dopo armato di una mazza da baseball. E' successo, come riferisce Adnkronos, sabato mattina nella periferia di Lodi. Dopo aver aggredito e ferito uno dei dipendenti del supermercato, l'uomo, un 30enne con precedenti, è stato bloccato dai colleghi della vittima e trattenuto a fatica, fino all'arrivo dei poliziotti. Alla vista degli agenti, però, il 30enne ha aggredito anche loro. L'uomo, arrestato per è per lesioni aggravate e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e tentata rapina, è stato portato nel carcere di Lodi. Lo comunica la questura di Lodi.