Lodi, morta ristoratrice. Ipotesi suicidio dopo gogna. Polemica su Lucarelli

È di Giovanna Pedretti il cadavere ritrovato nelle acque del Lambro a Sant'Angelo Lodigiano. La donna risulta essere arrivata sul posto a bordo della sua Fiat Panda, ora posta sotto sequestro dagli investigatori. La commerciante nei giorni scorsi aveva risposto ad una recensione sul suo ristorante ad un cliente che si lamentava della presenza di gay e disabili. L'ipotesi che sta prendendo piede è quella di suicidio.

SALVINI - "La lezione degli ultimi giorni che arriva dalla sinistra e dai suoi giornalisti: si possono attaccare un ragazzo mutilato da uno squalo, una pizzaiola sospettata di una recensione fake (oggi trovata senza vita), si possono usare un padre morto e una dolorosa storia familiare per ferire la premier, ma si omaggia la star di Hollywood che scappa dal processo a Matteo Salvini. A sinistra non cambieranno mai: spietati con i deboli e con gli avversari, servili con gli amici. Vergogna". Così una nota della Lega.

LA REPLICA DI LUCARELLI E BIAGIARELLI - "Si sta parlando di gogna, ma di fatto non c'era manco stata questa gogna di cui si sta parlando sui social". Lo scrive in una storia su Instagram Selvaggia Lucarelli, dopo che è stata trovata morta morta Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria 'Le Vignole' di Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, balzata agli onori della cronaca per la risposta a una recensione di un cliente su Tripadvisor che si lamentava della presenza di gay e di un disabile nel locale, risposta in cui aveva detto che il locale era "aperto a tutti" e aveva chiesto all'autore della critica di "non tornare" nella pizzeria. Nelle scorse ore, però, sui social erano circolati dubbi sulla veridicità della recensione negativa, ipotizzando che fosse stata scritta dalla proprietà stessa. Il caso era stato ripreso anche da Selvaggia Lucarelli e dal compagno, Lorenzo Biagiarelli. "Mi dispiace moltissimo della morte della signora Giovanna, e il mio pensiero va alla sua famiglia. Mi dispiace che pensiate che la ricerca della verità possa avere queste conseguenze. Ci tengo a respingere con forza le accuse di ‘odio social’ e ‘shitstorm’ dal momento che la signora Giovanna, in questi due giorni, non ha ricevuto dalla stampa che Lodi e attestazioni di stima, e solo qualche sparuto e faticoso tentativo di ristabilire la verità che, in ogni caso, non ha e non avrebbe mai avuto pari forza", si è difeso Biagiarelli in un post pubblicato stasera su Facebook. "Vi invito solo, se davvero pensate che la signora Giovanna si sia tolta la vita per un inesistente ‘odio social’, a riflettere sul concetto di verità. Se ogni persona che tenta di ristabilire la verità in una storia, grande o piccola che sia, dovesse temere questo epilogo a quel punto dovremmo chiudere tutto, giornali e social. I messaggi di odio che mi state scrivendo sono invece, quelli sì, di una tale violenza e quantità che effettivamente, anche a una persona non troppo fragile, potrebbero fare pensare a un gesto estremo. Io, nel frattempo, continuerò a cercare la verità nelle cose", ha aggiunto Biagiarelli.