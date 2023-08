Lodi, perde il ciuccio e lo raccoglie: bimbo di 2 anni avvelenato da topicida

Lodi, gli cade il ciuccio e lo raccoglie: bimbo di 2 anni avvelenato da topicida

Gli è caduto di bocca il ciuccio, finito tra l'erba del giardino condominiale. Il bambino di due anni lo ha prontamente raccolto rimettendoselo in bocca. Ma è venuto così a contatto con il potente topicida che era stato sparso sul terreno poco prima. E' accaduto a San Martino in Strada, nel Lodigiano., nell'area comune di una casa parrocchiale. Come raccontato da Repubblica, il piccolo si è subito sentito male ed è stato portato all'ospedale di Bergamo, dove è sotto stretta osservazione. Gli esami del sangue hanno chiarito quanto accaduto ed escluso ipotesi di peggioramento: il bambino dunque se la dovrebbe cavare.