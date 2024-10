Lodi: sequestrata maxi discarica abusiva, 31mila metri quadrati di rifiuti metallici e amianto

Lodi: sequestrata maxi discarica abusiva, 31mila metri quadrati di rottami metallici e amianto

La Guardia di Finanza di Lodi ha scoperto e sequestrato quattro vaste aree, per un totale di circa 31mila metri quadrati, utilizzate come discarica abusiva di rifiuti metallici. Le aree si trovano nei comuni di Caselle Landi, Santo Stefano Lodigiano e Cornovecchio, nei pressi del fiume Po e del Parco Adda Sud. L'operazione, condotta in collaborazione con elicotteri del reparto operativo aeronavale di Como, ha portato alla scoperta di depositi incontrollati di rottami metallici, veicoli e attrezzi agricoli, senza adeguate misure per prevenire lo sversamento di oli e liquidi pericolosi nel terreno.

Indagini tecniche sull'amianto e denunce per reati ambientali

I finanzieri, coadiuvati dall'Arpa Lombardia, hanno rilevato anche la presenza di capannoni in fibrocemento e cumuli di materiale simile, che potrebbero contenere amianto. Le condizioni di degrado verranno verificate tecnicamente per confermare l'eventuale pericolosità. Al termine delle indagini, le quattro aree sono state poste sotto sequestro probatorio, mentre i proprietari dei terreni e il titolare della ditta coinvolta sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Lodi per violazioni al Testo Unico Ambientale.