Lodi, sequestrati 174mila prodotti non conformi

I Finanzieri del Comando Provinciale di Lodi, nel corso di sei interventi effettuati presso altrettanti esercizi commerciali ubicati nel territorio provinciale, hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 174.000 prodotti destinati alla vendita e risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale.

Rintracciati oggetti natalizi non sicuri tra cui fiocchi e ornamenti per presepi

In particolare, nel corso del costante controllo economico del territorio per la prevenzione e repressione dei fenomeni illeciti in materia di sicurezza dei prodotti e connesse violazioni del Codice del Consumo, i militari del Gruppo di Lodi, anche in previsione delle imminenti festività natalizie, hanno eseguito sei attività ispettive presso altrettanti grandi magazzini della Provincia, rinvenendovi nel complesso, esposti per la vendita, oltre 174.000 prodotti non sicuri, costituiti prevalentemente da oggetti natalizi quali fiocchi, nastri, fiori ornamentali, palle di Natale, pigne, ornamenti per presepi, ghirlande, candele profumate, campanelle, rami natalizi, vetrofanie decorative e puntali per alberi di Natale