Lodi, sgominata baby gang. Tre minori fermati per rapine e pestaggi

Tre minori sono stati sottoposti a misure cautelari per una serie di rapine e pestaggi commessi a Lodi ai danni di coetanei. In un caso, per una discussione nata nel corso di una partita di calcetto, la baby gang aveva picchiato a pugni, calci, cinghiate e sassate un ragazzo di 17 che era finito in ospedale.

17enne in carcere, quindicenne in comunità, sedicenne sottoposto a misura cautelare

Dopo le indagini degli agenti Squadra Mobile di Lodi, coordinati dalla Procura dei minori di Milano, un 17enne e' stato portato in carcere, un quindicenne è stato collocato in comunità e un sedicenne sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa. Sono ritenuti responsabili di dieci rapine e un episodio di lesioni aggravate e di un danneggiamento. Agivano sempre nel tardo pomeriggio o di sera, soprattutto di sabato e domenica in citta', spesso durante le ore della movida nella citta' lombarda.