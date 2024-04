Lodi: sparò e uccise ladro, oste assolto in appello

E' stato assolto perchè "il fatto non costituisce reato" Mario Cattaneo, l'oste di 73 anni di Casaletto Lodigiano, in provincia di Lodi, accusato di aver ucciso - sparando con il suo fucile - un ladro che si era introdotto nel cortile del suo ristorante, nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2017. La pg Maria Vittoria Mazza aveva chiesto una condanna a tre anni, stigmatizzando come "deleteria" una "giustizia fai da te". L’avvocata di parte civile, aveva chiesto un risarcimento di 300mila euro. Gli avvocati difensori avevano chiesto l’assoluzione.

Lodi, oste assolto in appello: "È arrivata la fine di un incubo"

"È arrivata la fine di un incubo. Dopo sette anni siamo riusciti ad arrivare alla fine e sono contento che la giustizia, nella quale ho sempre avuto fiducia, ha fatto il suo corso". A dirlo è Mario Cattaneo: "Ho sempre avuto tanta paura, però non ho mai mollato - ha detto fuori dall'aula -, ho sempre reagito fino ad adesso. Ho rivissuto attimo per attimo tutto quei passaggi che si sono susseguiti e ho sofferto tanto. Adesso non ho più parole perché mi sento commosso".