Lodigiano, 160 tonnellate di paglia a fuoco

Centosessanta tonnellate di paglia in rotoballe stanno andando a fuoco in una cascina di Pieve Fissiraga, nel Lodigiano. L'allarme è scattato, per i vigili del fuoco del comando provinciale, alle 6.30 di stamattina e le operazioni di spegnimento del rogo sono tuttora in corso.

Le cause sono da accertare ma si ipotizza che possa trattarsi del gran caldo

Le cause sono da accertare ma si ipotizza che possa trattarsi del gran caldo che le rotoballe, stipate sotto una tettoia, hanno accumulato ieri a creare, insieme all'umido di stanotte, la miccia per lo scatenarsi delle fiamme. Stanotte, a Casalpusterlengo, sono andati a fuoco anche 400 metri quadrati di campo incolto.