Loggia dei Mercanti, Scavuzzo: "Chiusura? Nessuna strada è preclusa"

Chiusura per Loggia dei Mercanti dopo gli atti vandalici e le risse dei mesi scorsi? La vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo non lo esclude: "Il sindaco ha aperto a una disponibilita', significa che nessuna strada e' preclusa e significa che non ci sono dei veti sulle valutazioni che potremo fare, bisogna capirne l'efficacia".

Scavuzzo: "La chiusura è esclusione, ma non è un argomento semplice"

Scavuzzo ha aggiunto: "Ricordo che non sempre aver messo i cancelli, in alcun alcune aree, ha portato beneficio, in altri casi e' stato un elemento di protezione. Io credo che, su questo, sia difficile che qualcuno le ricette pensi di averle", ha proseguito, ricordando che "sul tema c'e' un po' di dibattito, non e' argomento semplice perche' quando si chiude in qualche modo si esclude". "C'e' un tema ampio - ha sottolineato Scavuzzo - perche' oggi il vandalismo giovanile, il divertimento fuori dalle righe e' un po' in tutta la citta', purtroppo ci sono diversi luoghi dove accadono fatti analoghi. Ne usciamo con un approccio autoritario e autorevole laddove serve , ma allo tesso tempo dobbiamo riguadagnare un rapporto positivo in cui ci si renda conto che ci sono luoghi che non possono essere profanati, indipendentemente dal rispetto e da un percorso di adesione".

Sulla possibilità che il tema venga trattato in consiglio, Scavuzzo ha commentato: "Il dibattito credo il consiglio lo chieda, lo hanno fatto in commissione, non c'e' un provvedimento che deve essere votato dal consiglio, ma essendo una decisione anche abbastanza rilevante, il dialogo con il consiglio e' comunque sempre aperto".