Loggia Mercanti imbrattata, Anpi torna a chiedere recinzione

"La Loggia dei Mercanti e' stata nuovamente presa di mira, con un grave atto vandalico. La pavimentazione di fronte ad una delle due stele donate dall'Anpi Provinciale di Milano al Comune e' stata cosparsa di vernice azzurra, con la quale si e' imbrattata anche la stele in vetro stratificato". Cosi' Roberto Cenati, presidente dell'Anpi Provinciale di Milano. Due giovani stranieri sono stati fermati per aver fatto delle scritte con della vernice spray blu sul monumento alla Resistenza e sulla pavimentazione. E' stata una pattuglia della Polizia locale a notare i ragazzi intorno alle 8. Dall'analisi delle telecamere di sorveglianza hanno ricostruito quanto successo poco prima e sequestrato anche una bomboletta. L'accusa e' deturpamento di beni immobili con l'aggravante del monumento di pregio e per il minore dei due anche resistenza a pubblico ufficiale.

Anpi: intensificare le iniziative di carattere culturale contro il degrado

"E' fondamentale intensificare le iniziative di carattere culturale alla Loggia dei Mercanti, antidoto contro il degrado - ha aggiunto Cenati -. Ad esse, pero', si deve accompagnare la messa in sicurezza di questo prezioso gioiello della Milano medioevale dedicato alla Resistenza italiana. E' vergognoso che in questo monumento cosi' importante per Milano continuino il degrado e le vandalizzazioni". "Ritorna di attualita' - ha proseguito Cemati - la proposta da noi avanzata, condivisa lo scorso anno dal Sindaco di Milano e dall'Assessore all'Urbanistica Tancredi di una recinzione attorno alla Loggia, che scoraggi ulteriori atti di vandalismo. "La Loggia dei Mercanti continua a essere sotto stretta sorveglianza - dichiara Marco Granelli, assessore alla Sicurezza del Comune di Milano - Grazie al costante intervento degli agenti del Nucleo Duomo. E' un luogo a disposizione dei cittadini ma vogliamo che ne sia rispettata la bellezza e il significato storico e civico, per questo continuano i controlli del dispositivo della Polizia locale con l'ausilio del sistema di videosorveglianza". Amsa e gli uffici competenti del Comune sono stati avvisati per effettuare la pulizia delle scritte sul lastricato e sul monumento.