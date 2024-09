Logistica, Terzi: servono infrastrutture per 5 miliardi l’anno, autostrade realizzate assolutamente necessarie

Si sono conclusi oggi gli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest. In Lombardia la logistica genera un indotto pari a 35 miliardi di euro (2% del Pil del Paese). Vede la presenza di 28.718 imprese in cui lavorano 232.375 persone movimentando 400 milioni di merci circa. A luglio 2024 il Consiglio regionale della Lombardia ha infatti approvato il progetto di legge per disciplinare la localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza sovra comunale. Parlando a margine dell'evento l'assessore alle Infrastrutture della Lombardia Maria Terzi, sollecitata dai giornalisti, e' tornata sulle polemiche dei giorni scorsi contro le autostrade lombarde, nello specifico Brebemi e Pedemontana. Senza infrastrutture è impossibile pensare di sostenere il comparto della logistica. In una Regione molto infrastrutturata come la Lombardia continuiamo ad avere grande esigenza di nuove infrastrutture. Mi sorprende che qualcuno pensi che alcune delle infrastrutture realizzate siano inutili o sperflue, Tutt’altro. Se vogliamo far muovere le merci e le persone dobbiamo dar loro strade (comprese le ferrovie) per muoversi. Tutto ciò che abbiamo fatto in Regione Lombardia e tutto ciò che c’è da fare è parimenti necessario. Abbiamo ragionato (agli Stati Generali della Logistica ndr), per le tre regioni: Lombardia, Liguria, Piemonte della necessità di infrastrutture per 5 miliardi l’anno”, conclude Terzi.