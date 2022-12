Lombardia, 'Coraggio Italia' sostiene la candidatura di Fontana

Incontro questa mattina fra il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il presidente della Regione Attilio Fontana per ufficializzare il sostegno di ‘Coraggio Italia’ alla ricandidatura del governatore lombardo. Un sostegno - fa sapere lo staff di Fontana - che si concretizza attraverso un lavoro comune in tutte le province e alla presenza di candidati di ‘Coraggio Italia’ nella ‘Lista Fontana Presidente, Lombardia Ideale’. L’obiettivo è fare emergere i valori più veri dei movimenti civici in politica, valorizzando la presenza del centro all’interno della coalizione di centrodestra. Le esperienze civiche guadagnano credibilità se hanno radici solide e un lavoro di anni già alle spalle, tale da fare emergere una classe di amministratori locali con esperienza e voglia di mettersi al servizio dei cittadini. In questo senso il lavoro della ‘Lista Fontana’ e dei suoi 300 amministratori già attivi sul territorio regionale e di ‘Coraggio Italia’ hanno già indicato la strada.

Brugnaro: "Al fianco di Fontana per la sua rielezione"

"‘Saremo al fianco del presidente Attilio Fontana per la campagna elettorale delle Regionali in Lombardia - commenta Luigi Brugnaro, presidente di ‘Coraggio Italia’-. Un sostegno convinto che si concretizza con la candidatura di nostri rappresentanti nella lista del presidente Fontana. Vogliamo in questo modo non solo ribadire il posizionamento di ‘Coraggio Italia’ all'interno della compagine di centro destra, ma soprattutto sostenere la rielezione di un presidente e di un'amministrazione che ha dimostrato, in questi ultimi cinque anni, di saper governare la Lombardia. La lista Fontana raccoglie esperienze amministrative, civiche, trasversali e, soprattutto, del buon governo. Tutte caratteristiche che sono proprie di Coraggio Italia".

Fontana: "Felice e grato a Luigi Brugnaro"

“Sono felice e grato a Luigi Brugnaro, leader di ‘Coraggio Italia’ per il suo sostegno - ha dichiarato il presidente Fontana -. Abbiamo una condivisione profonda di quei valori civici che alimentano la buona politica attraverso il rapporto costante con le comunità e i cittadini. Faremo insieme un percorso in tutto il territorio che, sono certo, valorizzerà anche quelle candidature suggerite da ‘Coraggio Italia’”.