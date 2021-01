Lombardia, 1.603 i nuovi casi e 65 morti. Nel Milanese 440 i contagiati

Covid: 1.603 nuovi positivi e 65 morti in Lombardia, calano ricoverati



Cala il numero dei nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, che oggi sono 1.603, contro i 2.134 di ieri, ma a fronte di un minor numero di tamponi effettuati: ieri 35.317, oggi 25.051. Stabile il tasso di positivita', ieri del 6 per cento, oggi del 6,3. Diminuisce anche il numero dei pazienti ricoverati: in terapia intensiva sono 452, due meno di ieri; nei reparti ordinari 3.610, 54 meno di ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 65 (ieri 78), per un totale di 26.237 morti da inizio pandemia. I guariti/dimessi, infine, sono oggi 3.394. Lo rende noto il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.

Covid: 440 nuovi casi nel Milanese



Dei 1.603 nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, oltre un quarto, 440, sono stati registrati in provincia di Milano, di cui 167 a Milano citta'. Ieri l'incremento era stato rispettivamente di 729 sull'intera provincia di Milano e di 365 nella citta' capoluogo. Segue a stretto giro la provincia di Brescia, con 335 nuovi casi. Sopra i cento nuovi casi anche le province di Como con +147, Mantova con +124, Monza e Brianza con +117 e Pavia con +101. Seguono la provincia di Bergamo con 77 nuovi casi, quella di Sondrio con 56, Cremona con 55, Lecco con 54, Varese con 40 e Lodi con 22. Lo rende noto il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.