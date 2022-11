Lombardia 2023, Cottarelli possibilista: "Ma Calenda e Letta si sono parlati?"

"Sono stato anche visto nella sede di Azione. E ho parlato anche con Letta. La questione è quanto si sono parlati i due?". Il senatore del Pd, Carlo Cottarelli lo dice durante l'intervista a Tagadà su La7, in merito alla possibilità di una sua candidatura alle prossime regionali lombarde, inizialmente ipotizzata da Carlo Calenda in ticket con Letizia Moratti, dopo le dimissioni di quest'ultima dalla giunta Fontana. Un'ipotesi finora esclusa dal Pd, che non intende appoggiare la ex vice presidente della Lombardia.

Cottarelli: "Ticket, ma chi è il numero uno e chi è il numero?"

"Inoltre - aggiunge Cottarelli - non si sa neanche cosa voglia dire ticket, chi sia il numero uno e chi il numero due. Chi fa cosa". Per adesso quel che è certo è che "la proposta chiara non è venuta". "Per andare in ticket con Moratti ci deve essere una coalizione sufficientemente ampia. Il Pd ha detto di no a Moratti - sottolinea - ed è chiaro il motivo. Negli ultimi due anni il Pd e anche Azione in Lombardia ha pesantemente criticato quello che Moratti stava facendo. Adesso Azione sembrerebbe aver cambiato idea. Il Pd trova ancora più difficile cambiare una posizione dopo che per anni ha criticato il lavoro che è stato fatto".