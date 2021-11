Lombardia 2023, Del Bono: "Io candidato del centrosinistra? Prematuro"

"Il toto-nomi è l'ultima cosa mi sta interessando. Innanzitutto dobbiamo impostare l'approccio della campagna elettorale, lì si scioglie anche il nodo dei nomi". Lo ha detto il sindaco di Brescia Emilio del Bono, a margine della conferenza stampa a Palazzo Marino convocata insieme ad agli altri sindaci di centrosinistra della Lombardia per parlare del futuro della sanità lombarda, rispondendo a chi gli chiedeva se stia pensando di candidarsi per il centrosinistra alle regionali, come ipotizzato da alcuni nelle scorse settimane. Del Bono ha fatto sapere che parlarne è "prematuro". "Di solito non c'è nessuno che parla di disponibilità, c'è una riflessione che va fatta innanzitutto per arrivare all'appuntamento preparati, uniti, con una proposta che sia alternativa al governo della Regione. Il modello su cui dovremo lavorare sarà quello del buon governo delle città di fronte a una faticosa gestione regionale", ha aggiunto. Il "tempo giusto" per decidere un candidato governatore potrebbe essere tra la prossima primavera e l'estate secondo Del Bono. Lo strumento delle primarie potrebbe essere utilizzato per la scelta del candidato? "Sceglierà il partito e la coalizione. Intanto amministriamo le città e facciamo il nostro dovere. Ci sono tante persone qua in Lombardia che possono ricoprire questo ruolo, lasciamo che le cose maturino", ha concluso.