Lombardia 2023, Fontana: "Confermata la mia disponibilità a continuare"

"Ho confermato la disponibilita' a continuare il mio lavoro per la grande comunita' lombarda, che e' molto piu' di una Regione". Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, tornando sul tema delle elezioni del prossimo anno, per le quali la lega, suo partito, ha gia' espresso la volonta' di ricandidarlo, attendendo una conferma dalle forze alleate di centrodestra. "Sono tanti ed importanti - sottolinea - i progetti da portare avanti insieme in Lombardia. Le Olimpiadi del 2026, i nuovi treni per l'ammodernamento della flotta regionale, la riforma della sanita' territoriale, l'Autonomia. Le sfide della transizione ecologica per il territorio piu' produttivo d'Italia e la semplificazione per imprese e famiglie". "La Lombardia, locomotiva d'Italia, realizzera' questi e molti altri progetti, io sono a disposizione dei lombardi", conclude Fontana.