Lombardia 2023, Fontana: "Ricandidarmi? Decisione tra non molto"

"Non ho ancora deciso, farò le mie valutazioni fra non molto, ma credo che non sia così importante, la cosa importante è che si continui a lavorare bene e a dare le risposte che i cittadini hanno diritto di avere. Penso che la mia persona si subordinata alla risoluzione dei problemi": così il presidente della Regione Attilio Fontana a Radio Lombardia in merito alla decisione di candidarsi o meno a un secondo mandato alla guida della Regione. "Ho detto che avrei dato una risposta quando si fosse risolto il problema della pandemia" e a questo "ci stiamo avvicinando", ha aggiunto Fontana. "Credo che quindi che potrò iniziare a pensare al mio futuro".red