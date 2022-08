Lombardia 2023, il sondaggio: Moratti davanti a Fontana (anche con il Pd)

Lombardia 2023, il sondaggio: Moratti più di Fontana (anche con il Pd)

Le ambizioni di Letizia Moratti a candidarsi come governatore lombardo alle prossime regionali? Poggiano su basi solidissime. E' questa la fotografia del sondaggio commissionato da Scenari Politici a Winpoll. Si tratta chiaramente di proiezioni da prendere con le dovute cautele, stante anche la situazione ancora del tutto incerta e fluida su chi effettivamente parteciperà alla corsa e con quali schieramenti. Sondaggio estivo, ma certamente stimolante. SCARICA QUI IL SONDAGGIO

Diversi gli scenari ipotizzati e proposti agli intervistati, ed in ognuno di essi l'attuale vicepresidente appare in grado di contendere la vittoria a qualsiasi sfidante, Attilio Fontana compreso.

Moratti-Fontana più conosciuti di Cottarelli-Tabacci

Entrambi partono tanto per iniziare avvantaggiati in termini di notorietà rispetto a Carlo Cottarelli e Bruno Tabacci, nomi circolati in queste settimane come possibili candidati del centrosinistra. Cottarelli è conosciuto dal 72% degli intervistati, Tabacci dal 68%. Sia Fontana che Moratti sono invece conosciuti dal 99% delle persone interpellate dal sondaggio.

E per quanto riguarda la fiducia: qui si vede la Moratti spiccare con il 60%. Più di Fontana, al 55% come Cottarelli. Tabacci è al 44%.

Moratti candidata: tre possibili scenari

E veniamo al gioco delle candidature. Alla domanda "Pensando alle prossime elezioni regionali in Lombardia, a Suo parere quale tra questi candidati è il più forte? Quale di queste candidature è la più convincente a Suo parere?», il 62% degli intervistati risponde Moratti contro il 38% che dice Fontana.

Quindi, tre diversi scenari di voto. Nel primo Letizia Moratti si candida con una propria civica sostenuta anche da Fratelli d'Italia e ottiene il 35%. Risulterebbe la più votata, superando di poco un Cottarelli sostenuto sia da Pd che M5S, al 33%. Terzo Fontana (Lega e Forza Italia) con il 27%.

Scenario numero due: Fratelli d'Italia non nega il proprio sostegno a Fontana, che con il supporto dei tre partiti di centrodestra arriva al 44%. Ma Moratti trova il supporto non solo della sua civica, ma anche dei partiti di centro e di centrosinistra (ma non dei Cinque Stelle) e si pone appena davanti all'attuale presidente, con il 45%.

Terzo scenario, quello più lineare: la candidata del centrodestra unito è Letizia Moratti, che vince facile contro il candidato del centrosinistra Cottarelli, 58% contro 36%.

Lombardia 2023: Pd primo partito

Venendo ai partiti, il Pd sarebbe la prima compagine, con il 21,3% delle preferenze. Poco più indietro l'accoppiata Lega (20,2%) e Fratelli d'Italia (18,6%). Un lista civica intestata alla Moratti varrebbe il 12%, più Forza Italia al 7,4%. M5S attorno al 3%, Azione con +Europa poco più su al 3,6%.