Lombardia 2023, Moratti: "Confermo la mia disponibilità, serve un chiarimento"

"Io ho dato la mia disponibilità al centrodestra e la riconfermo. Ovviamente mi aspetto e penso che sia giunto il momento, che sia doveroso e anche urgente, avere un chiarimento col centrodestra". Lo ha detto la vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti, intervistata a L'Aria che tira estate su La7.

Moratti: "Io premier o ministro? Sono concentrata sulla Lombardia"

"In questo momento sono concentrata sulla mia Regione, aspetto dei chiarimenti dal centrodestra, dopodiché mi sentirò libera di fare autonomamente le mie scelte", ha specificato Moratti a chi le chiede se è disponibile a candidarsi come primo premier donna o come ministro nel prossimo eventuale esecutivo di centrodestra.

Moratti: "Mi riconosco in un centrodestra europeista ed atlantista"

"Cerco di valutare prima i programmi e rispetto a quelli poi scelgo e determino le mie scelte e adesioni a un programma rispetto a un altro. Il centrodestra è sempre stato europeista e atlantista e in questo mi ritrovo", ha spiegato Moratti. "Poi - ha aggiunto - gli schemi si stanno sfaldando e ricomponendo, si tratterà di vedere come. Alcune formazioni politiche hanno già delineato un proprio programma e questo mi sembra molto serio"

Fontana: "Moratti? Bisogna capire dove intende candidarsi"

Proprio oggi ha parlato della posizione della sua vice anche il governatore Attilio Fontana, che ha detto: "Se si sente a disagio, ci sono tante opportunita'. Bisogna cercare di capire un po' di cose, Prima cosa, dove Letizia Moratti intende eventualmente candidarsi: ho letto che intende farlo nel centrodestra, nel centrosinistra; e' intervenuto anche Letta per smentire una candidatura nel centro. Io Moratti la incontro molto spesso, parliamo di tanti problemi, come del piano per le vaccinazioni, a me non ha mai detto niente quindi bisogna cercare di capire quello"