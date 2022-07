Lombardia 2023, Pizzul (Pd): "Difficile avere il nome a settembre"

"Diventa un po' complicato con le elezioni politiche immaginare che ci sia a settembre un nome per le regionali". Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Pirelli, Fabio Pizzul, a margine di una conferenza stampa sull'assestamento di Bilancio che verrà discusso in aula in questi giorni. Il capogruppo lascia intendere che le elezioni politiche 'anticipate' hanno inevitabilmente 'spostato' la priorità sull'appuntamento nazionale del 25 settembre.

Pizzul (Pd): "Cinque Stelle, pregiudicato il lavoro fatto finora"

Sulla rottura con i Cinque Stelle Pizzul commenta: "Ogni ragionamento per le regionali e' prematuro perche' bisogna capire lo scenario nazionale, ma e' evidente che quello che e' accaduto a Roma pregiudica molti dei passi che fin qui abbiamo fatto anche in Lombardia nella costruzione di possibili alleanze anche per le regionali". Non possiamo avere l'atteggiamento degli 'amiconi' a prescindere.

"Le regionali, se non ci sono sorprese dell'ultima ora, saranno a marzo o addirittura piu' in la'. Da qui a marzo - ha proseguito - deve passare molta acqua sotto i ponti: la prima quella delle politiche".

Pizzul (Pd): "Dualità Fontana-Moratti sempre più evidente"

"Le acque nel centrodestra sono agitate, Mattinzoli lascia Forza Italia, anche nella stessa giunta ci sono acque agitate. La dualita' Moratti-Fontana si rende sempre piu' evidente e non si puo' negare. Staremo a vedere anche cosa questo comportera' nelle scelte che la giunta e' chiamata a fare nelle prossime ore", ha aggiunto Pizzul.