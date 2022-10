Lombardia 2023, Sala: "Primarie? Maran fa bene, ma..."

"Maran fa bene a tenere vivo il dibattito" ma "la mia opinione è che dobbiamo prima di tutto aspettare la formazione del governo, poi bisogna riflettere sulle alleanze e a seguire bisogna riflettere su primarie si o primarie no". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta l'iniziativa convocata per questo sabato dal suo assessore alla Casa, Pierfrancesco Maran, per chiedere le primarie per la scelta del candidato per le elezioni regionali in Lombardia. Secondo Sala "dalla formazione del governo capiremo se rimangono in campo sia Fontana che Moratti, e questo è ovviamente importante". Anche i confini della coalizione saranno decisivi, perchè "se le primarie le fa solo il Pd, è chiaro che hanno un senso molto diverso". Per questo "io penso che fino alla formazione del governo non si saprà nulla".

Sala su Del Bono: "Encomiabile, ha sempre disponibilità a correre"

Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono "ha sempre disponibilità a correre" ed il suo atteggiamento è "encomiabile", aggiunge Sala che si è confrontato con il suo omologo di Brescia in vista delle prossime elezioni regionali in Lombardia. "Ovviamente dovevamo parlare anche di A2A- chiarisce Sala- perché andiamo verso il rinnovo dei vertici". In vista delle regionali, aggiunge il primo cittadino meneghino, "Del Bono ha sempre disponibilità a correre, poi è una persona con grande garbo, che si mette al servizio. Il suo messaggio è: 'Se il partito decide di fare primarie o puntare su un'altra candidatura, non contesto, ma sono a disposizione'. Un atteggiamento che è encomiabile".