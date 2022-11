Lombardia 2030, Attilio Fontana: "Una regione aperta"

“La Lombardia che vogliamo è una regione costruita dalle persone e per le persone. La Lombardia è forte perché è forte il suo tessuto sociale, il tessuto di associazioni di rappresentanza, di ONLUS, di soggetti culturali che la rendono viva. Noi siamo convinti del valore della sussidiarietà, del riconoscere e sostenere quanti riescono a dare risposte e non solo chiedere che qualcun altro lo faccia”.

Fontana: Moratti: "Ha pensato solo alla sanità"

"Evidentemente in questi ultimi tempi non ha seguito molto i progetti e programmi che stiamo portando avanti, come quello che sta portando avanti Open Fiber. Non conosce tutta la strategia delle aree interne, e non conosce gli accordi territoriali realizzati. Evidentemente ha pensato solo alla sanità e non ha guardato al resto delle attivita' che stavamo facendo". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'evento "Lombardia 2030" all'HangarBicocca, commentando con i cronisti la dichiarazione fatta dalla candidata alla del Terzo Polo alle regionali lombarde, Letizia Moratti, che nei giorni scorsi ha affermato: "Smart Land? Siamo ancora all'anno zero

Attilio Fontana a Lombardia 2030

Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana nel suo discorso di apertura dei lavori di 'Lombardia 2030', l’evento organizzato da Regione Lombardia, all’hangar Bicocca di Milano, che vede la partecipazione di rappresentanti del Governo nazionale, delle Istituzioni nazionali e regionali, del mondo produttivo, economico e sociale Lombardo, per un coinvolgimento a tutto campo sul futuro della regione motore d’Italia.

Fontana: "Sussidiarietà orizzontale riconoscendo il ruolo che il privato svolge sia nella sanità che nella scuola"

“Una sussidiarietà orizzontale - ha spiegato il presidente - riconoscendo il ruolo che il privato svolge sia nella sanità che nella scuola e senza il quale saremmo tutti più poveri e con meno servizi, perché il pubblico non avrebbe nemmeno le risorse per riuscire a dare risposte non dico migliori, ma almeno uguali”.

Fontana: "Una sussidiarietà verticale rispettosa dei Comuni e delle province"

“Una sussidiarietà verticale - ha aggiunto - rispettosa dei Comuni e delle province, come attori del sistema democratico. Ai sindaci chiediamo di guardare oltre il proprio confine amministrativo e concertare strategie che rendano i territori attrattivi”.