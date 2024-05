Lombardia: 25 e 26 maggio un weekend plastic free nei parchi regionali

Un intero fine settimana dedicato ai parchi regionali lombardi. Nove appuntamenti che si svolgeranno in contemporanea sabato 25 e domenica 26 maggio. Si chiama "Park Clean Up" l'iniziativa promossa e organizzata dai referenti Plastic Free Onlus, l'associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica, che celebra la Giornata Europea dei Parchi che si festeggia ogni 24 maggio per volere di Europarc, la Federazione Europea dei Parchi, e quest'anno avra' come tema "Insieme per la Natura".

Lombardia, fondamentale l'educazione ambientale

L'evento, che ha ottenuto il patrocinio della Regione Lombardia, mira a realizzare attivita' di sensibilizzazione ambientale, attraverso gazebo informativi ma soprattutto con passeggiate ecologiche puntando sul coinvolgimento attivo dei volontari che libereranno i parchi da plastica e rifiuti. "Questa iniziativa, che mi e' stata proposta dall'associazione Plastic Free e che io ho promosso presso i Parchi regionali lombardi, si inserisce perfettamente nel solco delle iniziative di educazione ambientale che anche il mio assessorato promuove, e sono felice della nutrita adesione. E' infatti fondamentale educare i cittadini, soprattutto i giovani, al rispetto per l'ambiente e alla conoscenza dei nostri bellissimi parchi lombardi", dichiara l'Assessore Territorio e Sistemi Verdi Regione Lombardia Gianluca Comazzi.