Lombardia, 25 morti sul lavoro nel 2023. Cgil: "Aumentare i controlli"

Ieri, in un solo giorno, in Lombardia sono morte tre persone sul proprio luogo di lavoro. Cinque in tutta Italia. Da gennaio ad oggi, secondo il registro infortuni Ats, i morti sul lavoro in Lombardia sono 25.

Numeri in crescita costante, che portano la Cgil Lombardia a chiedere di "aumentare il numero di ispettori

Numeri in crescita costante, che portano la Cgil Lombardia a chiedere di "aumentare il numero di ispettori, oltre che strutturare i servizi di assistenza e vigilanza sul territorio con tutte le figure necessarie a presidiare i luoghi di lavoro".

Il segretario Cgil Lombardia: "Nei nostri luoghi di lavoro ci fanno lavorare male e i costi sono salatissimi: malattie, feriti, morti"

Giulio Fossati, segretario Cgil Lombardia con delega alla salute e sicurezza sul lavoro, "nei nostri luoghi di lavoro ci fanno lavorare male e i costi sono salatissimi: malattie, feriti, morti. Moriamo tutti i giorni perché lavorare ci serve per vivere, questo è il paradosso. Moriamo perché nonostante abbiamo una delle leggi più avanzate a livello europeo, spesso non viene rispettata. Moriamo sempre negli stessi modi: schiacciamenti, cadute dall'alto, feriti dai macchinari, sembra quasi che non importi a nessuno".

Fossati: "Come è possibile informare e formare lavoratori che lavorano pochi mesi o pochi giorni all'anno?"

Fossati si chiede quindi "se dovessimo chiedere a quei lavoratori morti quali erano i rischi che correvano nelle loro lavorazioni in quanti avrebbero risposto correttamente? In quanti erano stati formati e informati? Del resto come è possibile informare e formare lavoratori che lavorano pochi mesi o pochi giorni all'anno? Come formare chi lavora in nero, magari sperando di racimolare qualche euro in più? Come si forma chi lavora con un voucher?".